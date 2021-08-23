В регионе завершился прием заявлений о согласии на зачисление для поступления в вузы. Контрольные цифры приема по программам бакалавриата и специалитета в текущем году составляют 4,2 тысячи бюджетных мест. Всего же по программам высшего образования в университетах предусмотрено более 5,7 тысяч бюджетных мест, что на 500 больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, от абитуриентов на очную форму обучения поступило более 27,4 тысяч заявлений. Молодые люди могли подать документы в пять вузов на 10 направлений подготовки в каждом. В текущем году проводился прием на новые профили укрупненных групп подготовки. В ТОГУ такими программами стали «Начальное образование. Сопровождение лиц с ОВЗ», «Охрана и рациональное использование водных ресурсов», «Дополнительное художественно-эстетическое образование. Социальная педагогика». В КнАГУ – «Системы управления движением и навигация», в ХГУЭиП – «Туризм».

Наибольшее количество заявлений на одно место от абитуриентов было принято по таким направлениям подготовки и специальностям, как «Стоматология», «Менеджмент», «Фармация», «Экономика» и «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Нефтегазовое дело» и другим.

В нынешнем году зачислено 150 человек из числа детей-сирот и инвалидов на места по особой квоте, а также 570 – на целевое обучение. После издания приказов о зачислении на бюджет по основному конкурсу остались не заполненными 540 мест. Семь вузов края объявили дополнительный набор.

Напомним, особенностью приемной кампании 2021 года является дистанционная подача заявлений, а также зачисление на основные бюджетные места в один этап.