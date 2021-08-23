Из-за благоприятных погодных условий зелень в черте города растет очень быстро.

Бригадам газонокосильщиков приходится работать в усиленном режиме. Вооруженные триммерами специалисты проходятся по местам массового отдыха, а также по тем территориям, на состояние которых поступили жалобы от жителей.

Сегодня, 23 августа, покос велся на пересечении улиц Калинина и Советской.

«В Кировском районе с высокой травой борются повсеместно. Во многом помогают предприятия и организации. Их руководители следят, чтобы на прилегающей территории было не только чисто, но и красиво. Однако есть и бесхозные территории — их более 80. Состояние этих участков ежедневно мониторят специалисты комитета, и когда там нужно срезать траву, на место высылают бригады рабочих», — сказал Андрей Севастьянов, главный специалист отдела благоустройства комитета по управлению Кировским районом.

Предприятия, вокруг которых все поросло травой, получают предупреждения от сотрудников комитета. Если руководители организаций не реагируют на замечания, претензии направляют в управление административно-технического контроля администрации Хабаровска. Его работники могут выписать протокол. После рассмотрения документа в суде владельца могут оштрафовать. В этом летнем сезоне в Кировском районе таких случаев зафиксировано не было. Все инциденты решались мирным путем.