Паводковая волна миновала Хабаровск и движется вниз по течению в направлении Комсомольска-на-Амуре. В эти выходные у краевой столицы зафиксирован спад уровня реки на 2 см за сутки. Сегодня отметка составляет 604 см, что немного выше цифры, с которой начинаются опасные явления. На остальном протяжении реки вода прибывает с интенсивностью 1–18 см в сутки.
– 21-22 августа в бассейнах рек Сунгари и Уссури прошли локальные сильные ливни. Были опасения, что они добавят воды в Амур, и ситуация может ухудшиться. Но этого не произошло. От села Ленинское и до Хабаровска уровень реки, несмотря на осадки, остался без существенных изменений, – пояснили в Дальневосточном УГМС.
При этом по Хабаровскому краю сейчас уровень опасных явлений уже превышен у столицы региона, у сел Елабуга в Хабаровском районе и Троицкое в Нанайском районе. Приближается к уровню опасных явлений отметка у села Малмыж в Нанайском районе.
Пока количество подтоплений в крае продолжает увеличиваться. В зоне паводка находятся 27 жилых домов. Вода зашла на территорию 421 земельного и 95 приусадебных участков, 1490 дач, 50 участков автодорог. Разрушено 10 автомобильных мостов. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Хабаровском и Нанайском районах. Так, в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 подтоплено сразу 24 жилых дома.
– Ситуация с паводком находится на контроле в правительстве региона и оперативном штабе. В крае подготовлены к развертыванию 15 пунктов временного размещения, 5 из них на 150 мест уже развернуты. Все подготовительные мероприятия проведены. В самых опасных точках – в Хабаровском и Нанайском районах – дежурят группы спасателей, – сообщили в комитете.
К Комсомольску-на-Амуре гребень основной волны, по прогнозам специалистов, подойдет к 26 августа тоже с отметками опасных явлений. В целом в этот раз паводок на Амуре будет носить затяжной характер. Хотя пик уже миновал Хабаровск, но вода быстро не опустится. Поэтому властям предстоит долго преодолевать последствия стихии.
Эта запись была опубликована 23.08.2021в 17:16. В рубриках: Общество.
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