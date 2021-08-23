Паводковая волна миновала Хабаровск и движется вниз по течению в направлении Комсомольска-на-Амуре. В эти выходные у краевой столицы зафиксирован спад уровня реки на 2 см за сутки. Сегодня отметка составляет 604 см, что немного выше цифры, с которой начинаются опасные явления. На остальном протяжении реки вода прибывает с интенсивностью 1–18 см в сутки.

– 21-22 августа в бассейнах рек Сунгари и Уссури прошли локальные сильные ливни. Были опасения, что они добавят воды в Амур, и ситуация может ухудшиться. Но этого не произошло. От села Ленинское и до Хабаровска уровень реки, несмотря на осадки, остался без существенных изменений, – пояснили в Дальневосточном УГМС.

При этом по Хабаровскому краю сейчас уровень опасных явлений уже превышен у столицы региона, у сел Елабуга в Хабаровском районе и Троицкое в Нанайском районе. Приближается к уровню опасных явлений отметка у села Малмыж в Нанайском районе.

Пока количество подтоплений в крае продолжает увеличиваться. В зоне паводка находятся 27 жилых домов. Вода зашла на территорию 421 земельного и 95 приусадебных участков, 1490 дач, 50 участков автодорог. Разрушено 10 автомобильных мостов. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Хабаровском и Нанайском районах. Так, в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 подтоплено сразу 24 жилых дома.

– Ситуация с паводком находится на контроле в правительстве региона и оперативном штабе. В крае подготовлены к развертыванию 15 пунктов временного размещения, 5 из них на 150 мест уже развернуты. Все подготовительные мероприятия проведены. В самых опасных точках – в Хабаровском и Нанайском районах – дежурят группы спасателей, – сообщили в комитете.

К Комсомольску-на-Амуре гребень основной волны, по прогнозам специалистов, подойдет к 26 августа тоже с отметками опасных явлений. В целом в этот раз паводок на Амуре будет носить затяжной характер. Хотя пик уже миновал Хабаровск, но вода быстро не опустится. Поэтому властям предстоит долго преодолевать последствия стихии.