Врио губернатора Хабаровского Михаил Дегтярев принял участие в церемонии закладки новых корветов на Амурском судостроительном заводе. Команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России сразу на трех верфях – АСЗ, Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге и Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске – дал Президент России Владимир Путин. Церемония была организована в режиме видеоконференции, глава государства вышел на связь из парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. В городе Юности в торжественной церемонии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и бывший командующий ВМФ России, адмирал в отставке, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев.

— Новые заказы для предприятия это – финансовая стабильность, загрузка минимум до 2028 года. Кроме корветов АСЗ строит еще и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. Это создает условия для модернизации предприятия и позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку, — отметил глава региона. – Ее пообещал нам Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время своего недавнего визита в Комсомольск-на-Амуре. Это в первую очередь касается строительства нового дока. Нынешний практически выработал свой ресурс. Сейчас правительство России готовит документы.

«Грозный» – российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это уже пятый корабль проекта 20380, строящийся на Амурском судостроительном заводе. «Буйный» – корабль проекта 20385, российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это первый корвет новой серии, который будет построен корабелами Комсомольска-на-Амуре. Он спроектирован в развитие проекта 20380. Отличается более современным вооружением, больше размерами и имеет водоизмещение в 2430 тонн. Основные принципы, заложенные в проект корветов – многофункциональность, компактность, малозаметность, автоматизация корабельных систем, повышенная живучесть корабля.

Напомним, что Амурский судостроительный завод входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». По уровню технического оснащения предприятие может строить и ремонтировать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн, длиной до 190 метров и шириной до 20 метров. АСЗ имеет все необходимые сертификаты, позволяющие выполнять военные и гражданские заказы по производству металлоконструкций любой сложности в соответствии с нормами и правилами отечественных и иностранных классификационных обществ, в том числе при изготовлении объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

Сейчас Амурский судостроительный завод обеспечен заказами на строительство шести корветов. Контракт удалось получить в прошлом году после того, как глава региона провел большую подготовительную работу, обратившись к Президенту и Министру обороны России с просьбой загрузить заказами АСЗ. Благодаря этому предприятие перечислит в бюджет Хабаровского края в течение шести-семи лет около 15 млрд рублей в виде налоговых отчислений, обеспечит стабильность для своих работников, проведет глубокую модернизацию производственных процессов.