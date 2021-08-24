Правительство региона завершило разработку стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления края. Документ подписал врио губернатора Михаил Дегтярев. Напомним, разработать и утвердить в субъектах региональные стратегии до 1 сентября 2021 года поручил Владимир Путин по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

– В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных, – отметил президент в ходе своего выступления.

Стратегия цифровой трансформации Хабаровского края направлена на развитие в регионе сферы высоких технологий, создание равных условий для получения качественного образования, медицинских и социальных услуг для всех жителей, рост инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности края. Но главная задача стратегии – повышение уровня жизни в регионе. Именно на это нацелены все проекты, которые планируется реализовать в рамках цифровой трансформации.

Так, современные цифровые решения в крае внедряются в таких отраслях, как государственное управление, образование, здравоохранение, транспорт и логистика, городская среда, социальная сфера. Среди них запуск различных цифровых сервисов и высоких технологий в образовании, медицине и ЖКХ, перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг и многое другое. Всего планируется реализовать 35 проектов к 2024 году.

Напомним, цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей нашего государства. В рамках реализации стратегии стране необходимо к 2030 году достичь «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, до 95% увеличить долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 97% увеличить долю домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, а также в четыре раза увеличить вложения в отечественные решения в сфере IT.