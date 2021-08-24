Она будет функционировать на площадке «Фермерского дворика».

Место выбрано удачно, так как находится в центре большого жилмассива, в шаговой доступности для многих горожан.

Планируется, что здесь будет реализовываться урожай из Хабаровского, Вяземского, Нанайского муниципальных районов, а также района имени Лазо и сельхозпроизводителей Хабаровска.

Сейчас в крае активно ведется реализация местных томатов, огурцов, кукурузы, картофеля, перца, тыквы, кабачков, чеснока, свеклы, баклажанов, солений, меда и переработанной продукции. Свежие овощи и фрукты пользуются высоким спросом у горожан.

Приступить к реализации продукции планируется с этой субботы. Садоводы, огородники и сельхозпроизводители города и районов могут воспользоваться новой площадкой, чтобы предложить собственную продукцию жителям краевой столицы.

Как и все сезонные точки, ярмарка выходного дня будет функционировать до наступления холодов на площадке вблизи дома №19 по улице Ленина.