Она будет функционировать на площадке «Фермерского дворика».
Место выбрано удачно, так как находится в центре большого жилмассива, в шаговой доступности для многих горожан.
Планируется, что здесь будет реализовываться урожай из Хабаровского, Вяземского, Нанайского муниципальных районов, а также района имени Лазо и сельхозпроизводителей Хабаровска.
Сейчас в крае активно ведется реализация местных томатов, огурцов, кукурузы, картофеля, перца, тыквы, кабачков, чеснока, свеклы, баклажанов, солений, меда и переработанной продукции. Свежие овощи и фрукты пользуются высоким спросом у горожан.
Приступить к реализации продукции планируется с этой субботы. Садоводы, огородники и сельхозпроизводители города и районов могут воспользоваться новой площадкой, чтобы предложить собственную продукцию жителям краевой столицы.
Как и все сезонные точки, ярмарка выходного дня будет функционировать до наступления холодов на площадке вблизи дома №19 по улице Ленина.
Эта запись была опубликована 24.08.2021в 10:26. В рубриках: Общество.
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