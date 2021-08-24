С 1 сентября оборудование должно быть установлено в общественном транспорте.

Новый единый федеральный оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будет осуществлять мониторинг движения автобусов, троллейбусов и трамваев на территории всей страны. Постановление об этом было подписано 22 декабря 2020 года.

Вопрос, о том, как безболезненно перейти на новую систему, обсудили на совещании в мэрии.

«Благодаря системе, контролирующим органам будет проще отслеживать, сколько единиц транспорта вышло на маршруты, и есть ли перебои с графиком движения. Если владельцы транспортных средств по своим субъективным причинам все же не захотят устанавливать новые датчики, то они лишатся возможности совершать пассажирские перевозки», — сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

Новое оборудование будет полезно не только для контролирующих органов, но и для пассажиров. Система настроена на более корректную подачу информации о движущемся по маршрутам общественном транспорте.

Обсудить технические вопросы, а также нюансы правоприменительной практики в отношении тех, кто не установил датчики, намерены 25 августа на совещании с министерством транспорта края, Ространснадзором и сообществом перевозчикоов.