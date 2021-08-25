В период аномальной жары предприятия Хабаровского края, выпускающие медицинский кислород, смогли не только полностью покрыть потребность больниц региона, но и наладили дополнительные поставки в соседние субъекты. Сейчас ОАО «Дальтехгаз» и ООО «Формула-ДВ» выходят на проектную мощность и продолжают наращивать объемы производства. После нормализации погоды компании уже увеличили выпуск на 10%. Всего же с начала пандемии заводы нарастили производство в два раза и выдают почти 60 тонн газа в сутки.

– В июле из-за аномально высоких температур приходилось делать технологические перерывы, чтобы установки не выходили из строя. Поэтому, чтобы наладить охлаждение, мы провели центральное водоснабжение. Подключение к сетям нам обошлось в 20 млн рублей. Несмотря на значительные затраты, это было необходимо, так как привозной водой невозможно обеспечить непрерывный процесс охлаждения установки, производящей медицинский кислород, – рассказал генеральный директор ООО «Формула-ДВ» Анна Бондаренко.

Увеличив выпуск, предприятие наладило дополнительные поставки медицинского кислорода в Сахалинскую область. В этом регионе также из-за нетипично жаркой погоды предприятия не справлялись с потребностями местных больниц. Сегодня кроме Сахалинской области, заводы края поставляют медкислород в лечебные учреждения еще шести регионов: Республик Бурятия и Саха (Якутии), Приморского и Забайкальского краев, ЕАО и Амурской области.

– Хабаровский край остается лидером среди регионов Дальнего Востока по производству медицинского кислорода. Предприятия не только до начала пандемии закупили и установили новое оборудование, но и продолжают модернизировать производство. Это очень важное направление работы, так как именно от сжиженного кислорода в больницах края и округа запитываются аппараты искусственной вентиляции легких, поддерживающие или на время полностью берущие на себя дыхательную функцию пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, – отметили в министерстве промышленности края.