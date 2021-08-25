Это документ, который вносит изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обращения с земельными участками под капитальные и некапитальные гаражи.

В законе о «гаражной амнистии» прописан порядок, касающийся установки некапитальных гаражей на государственной или муниципальной земле. Использование участков под такие сооружения будет регламентироваться нормативными документами правительства региона и муниципалитета. В частности, будет установлен конкретный порядок предоставления земли в пользование. Кроме того, органы местного самоуправления будут иметь право самостоятельно определять категории граждан, кому на льготных условиях могут быть предоставлены площадки под установку сооружений для стоянки автомобилей.

Также закон о «гаражной амнистии», позволяет зарегистрировать право собственности на капитальный гараж в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). По закону предусмотрена возможность оформления не только самого гаража, но и бесплатного предоставления земли под ним.

Напомним, что «гаражная амнистия» разработана для того, чтобы урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражных кооперативов. Закон позволит гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.