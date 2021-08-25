В Хабаровском крае продолжается вакцинация иностранных граждан против коронавирусной инфекции. Для этих целей в регион поставили свыше 3000 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». На текущий момент прививку уже получили 465 человек.

Прививочная кампания началась в Хабаровском крае с конца декабря 2020 года. Всего прививку против коронавирусной инфекции получили свыше 305 140 тысяч жителей региона. Чтобы получить иммунитет к COVID-19, необходимо предоставить паспорт, полис и СНИЛС. Для иностранных граждан достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.

В регионе вакцинацию иностранцев уже начали проводить в Хабаровске и Комсомольске, заключается договор еще с 5 медучреждениями: центральной районной больницей села Троицкое Нанайского района, Охотской, Комсомольской межрайонной и Верхнебуреинской больницами.

– Порядок осмотра иностранцев такой же, как и у граждан РФ. Они обязательно проходят осмотр терапевта, заполняют документы о состоянии здоровья. С них собирают сведения о прививках за прошедший месяц, контролируют повышение температуры, сверяют болезни в анамнезе. Если где-то возникает сложность в понимании, на помощь приходят переводчики, которые сопровождают группу иностранных граждан в поликлиниках. Также мы выезжаем на предприятия. Сегодня, например, завершили вакцинацию сотрудников общепита одной из сетей кафе. Там из 70 работников уже свыше 90% прошли иммунизацию. Повышение числа вакцинированных против COVID-19 на территории края положительно скажется на формировании коллективного иммунитета и, как следствие, на улучшении эпидемиологической обстановки, – рассказала Марина Видманова, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №16.

Вакцинация для иностранных граждан, ввиду отсутствия российского полиса ОМС, платная. Средний тариф на проведение процедуры – около 1200 рублей. После введения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», иностранных граждан вносят в регистр, выдают документ, удостоверяющий прохождение вакцинации. Также, если человек зарегистрирован на сайте госуслуг, ему придет сертификат с уникальным QR-кодом.

Вакцинация началась 16 августа, на текущий момент 465 человек уже получили иммунитет к COVID-19. Всего на территории края проживает 10 477 иностранных граждан.

Всего в Хабаровский край поступило свыше 387 000 доз вакцины против коронавирусной инфекции. В регионе открыто 75 пунктов вакцинации против COVID-19, также действует 13 мобильных пунктов, работает 200 выездных бригад.