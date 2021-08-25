Совместный экологический патруль специалистов регионального управления госконтроля и местных экологов отправился сегодня в рейд по Хабаровским свалкам. Его участники выбрали для осмотра точки в городе, на которые еще недавно жаловались жители, а также те места, где должны были навести порядок. Последние инспекторы решили посетить, чтобы проверить, достаточно ли чисто убраны территории. В этом им вызвались помочь активисты движения всероссийского общества охраны природы, ведущие свой проект «Экодозор».

Первой точкой в работе экологического патруля стал двор по переулку Зеленоборскому, 11, в котором долгое время стояла захламленная контейнерная площадка. Жильцы неоднократно жаловались своей управляющей компании, но ответной реакции не последовало. О проблеме неравнодушные жители рассказали и врио губернатора края Михаилу Дегтяреву во время «прямой линии». Вскоре на место выехали специалисты регионального госконтроля, после вмешательства которых местная управляющая компания устранила свалку. Скопление мусора площадью в 80 кв. метров быстро разобрали и навели порядок в прилегающем ко двору овраге, куда тоже скидывали отходы. Жителям переулка также объяснили, что при бездействии управляющей компании они могут обращаться в жилнадзор. Во время рейда экологи и инспекторы убедились, что за две недели после уборки во дворе по-прежнему чисто.

– Свалки были всегда – и при Советском Союзе, когда контроля было больше, так как полномочия штрафовать были у муниципалитетов. Сейчас законодательство поменялось, и наказывать могут только органы краевой и федеральной власти, а, к примеру, в отдаленных районах их представители есть не всегда. Поэтому нужно создавать как можно больше средств общественного контроля. Сегодня каждый человек, у которого есть сотовый телефон, может выявлять экологические нарушения, сообщив о них. Эта практика уже хорошо себя зарекомендовала, в этом дворе тоже использовали подобный способ. Поэтому наша организация развивает именно общественное движение, для чего активно работаем и с госконтролем, и мэрией. Интерактивные ресурсы для этого есть, есть специальный сайт, есть «горячая линия», куда можно сообщать в том числе и о свалках, – поделился мнением представитель общественников, руководитель регионального отделения всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Второй точкой посещения совместного рейда стала промышленная свалка на пустыре по улице Суворова, 86. На площади 500 кв. метров были обнаружены строительные отходы: грунт, битый кирпич, фрагменты арматуры. К выявлению нарушителя подключился эксперт госконтроля.

– Обращение по этой свалке к нам поступило из прокуратуры. Участком владеет акционерное общество, но оно не заинтересовано в загрязнении своей земли. Визуально видно, что здесь сброс строительных отходов осуществлялся неоднократно. Мы будем устанавливать виновника, но, по закону, убрать территорию обязан ее владелец. Если нарушителя установят, то появится возможность взыскать с него через суд расходы. В случае, когда нет фактического владельца, ответственность принимает на себя муниципалитет, – пояснил начальник управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Владислав Мозгалев.

Участникам рейда после опроса владельцев земельного участка и свидетелей удалось установить, что на территорию заезжал загруженный похожими отходами автомобиль. После проверки камер видеонаблюдения удалось получить снимок его номера. По нему определят организацию-нарушителя. В рамках возбужденного административного производства ей вменят нарушения.

Участники экологического рейда договорились устраивать совместные инспекции с общественниками регулярно. Движение «Экодозор» и далее будет оказывать посильную помощь и информировать государственных инспекторов о свалках, а надзорщики – привлекать экологов в качестве добровольных помощников.