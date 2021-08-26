307 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 318 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 108
Комсомольск – 71
Хабаровский район – 1
Комсомольский район – 20
Верхнебуреинский район – 3
Советскогаванский район – 8
Ванинский район – 5
имени Лазо район – 47
Нанайский район – 4
Бикинский район – 10
Николаевский район – 8
Солнечный район – 12
Ульчский район – 2
Амурский район – 8
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1778 коек. Свободно 306. На лечении находится 18 тяжелых пациентов, 13 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 307 435 жителей края, полностью завершили вакцинацию 260 723 человека.
Всего на лечении находится 5 508 человек. В том числе 1472 стационарно, 4 036 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 315 случаев COVID-19. 67 133 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 26.08.2021в 10:30. В рубриках: Общество.
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