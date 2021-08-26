307 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 318 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 108

Комсомольск – 71

Хабаровский район – 1

Комсомольский район – 20

Верхнебуреинский район – 3

Советскогаванский район – 8

Ванинский район – 5

имени Лазо район – 47

Нанайский район – 4

Бикинский район – 10

Николаевский район – 8

Солнечный район – 12

Ульчский район – 2

Амурский район – 8

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1778 коек. Свободно 306. На лечении находится 18 тяжелых пациентов, 13 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 307 435 жителей края, полностью завершили вакцинацию 260 723 человека.

Всего на лечении находится 5 508 человек. В том числе 1472 стационарно, 4 036 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 315 случаев COVID-19. 67 133 человека выздоровело.