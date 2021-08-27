Уже на этих выходных из Хабаровска на отдых в Приморье отправятся 165 детей-инвалидов. Для них ежегодно проводится профильная смена «Ласковое море» в оздоровительном лагере «Радуга». В прошлом году из-за пандемии поездка не состоялась, однако в сейчас на море смогут отдохнуть вдвое больше ребят. Путевки для них и сопровождающих оплачивает краевой бюджет. На эти цели выделено 11 млн рублей.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, профильная смена «Ласковое море» проходит в загородных лагерях Приморского края более 10 лет. В этом году она состоится с 29 августа по 11 сентября в детском оздоровительном лагере «Радуга», расположенном в районе поселка Ливадия. По сравнению с 2019 годом количество дней отдыха выросло с 10 до 12. Море от загородного лагеря находится в 300 метрах. В период пребывания в лагере для детей проводятся оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, а для сопровождающих их лиц – консультации по психологии и правовой поддержке.

– На море ребята пробудут 12 дней. Все это время они не только отдыхают, но и проходят социальную адаптацию. В период смены дети находят друзей и продолжают дружить уже по возвращении из лагеря. Мы очень рады видеть счастливые глаза родителей и детей, которые возвращаются с моря, – отметила начальник отдела по проблемам семьи и детей министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталья Меньшикова.

В пути хабаровскую группу будут сопровождать волонтеры. От станции Тихоокеанская до лагеря и обратно участников доставят на 10 автобусах. Волонтеры и сотрудники железной дороги помогут при посадке и высадке из транспорта.

Владислав Цышкевич и его мама Татьяна не в первый раз едут на профильную смену. У Владислава органическое поражение головного мозга. В детстве он был гиперактивным ребенком. Со временем научился усидчивости, но ему необходим активный отдых.

– Влад в лагере целыми днями занят. Там полностью организуют их досуг и проводят оздоровительные процедуры. Дома он занимается скалолазанием, иппотерапией, каждый день посещает адаптивное плавание – и это в плюс к школьной учебе. Профильная смена в летнем лагере для детей с ОВЗ дает эмоциональную разрядку, – рассказала Татьяна Цышкевич.

Принять участие в профильной смене могут семьи, в которых есть дети-инвалиды, вне зависимости от финансового положения. Включение детей в состав участников происходит согласно единой краевой очереди, которая формируется центром социальной поддержки населения. Очередность зависит от даты и времени подачи заявлений родителями по месту жительства. Путевку можно получить раз в два года. Необходимые документы при подаче заявки: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности ребенка, заключение врачебной комиссии медицинской организации о нуждаемости ребенка в постоянном постороннем уходе.