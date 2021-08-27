С 26 по 28 августа на территории Хабаровского края проходит военно-технический форум «Армия-2021».Подразделения МЧС России региона представили образцы современной пожарной и спасательной техники сразу на двух площадках мероприятия – в Хабаровске на территории Большого Аэродрома и в Комсомольске-на-Амуре на базе Таллиннского полка.

Всего спасательное ведомство демонстрирует около 20 единиц специальной техники, которые применяются в повседневной работе. Наиболее широко и разнообразно представлена экспозиция в Хабаровске, где сосредоточены самые разные подразделения.

Пришедшие на форум зрители активно интересовались возможностями техники, детям, конечно, хотелось попробовать себя в роли пожарного и спасателя, изучить все машины изнутри. А посмотреть на выставках есть что.

Так Амурский спасательный центр и поисково-спасательный отряд (с.Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю представили сразу нескольковидов аварийно-спасательных машин на базе КАМАЗ, а также легкого класса, современный мобильный комплекс санитарной обработки, автомобиль группы управления беспилотными летательными аппаратами, снегоболотоход.

Вместе со спасательной техникой широкий спектр различных специальных автомобилей подготовили пожарные. Так, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, 21 и 8 пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю представили различные модификации пожарных автоцистерн, пожарно-насосные и рукавные автомобили, автомобиль газодымозащитной службы, а также медицинский модуль со всем необходимым снаряжением и инструментами внутри. В Хабаровске на экспозиции спасательного ведомства выставлен патрульный катер Центра ГИМС МЧС России «Альянс 6.4».

Кроме технического оснащения и вооружения пожарных и спасательных подразделений зрители форума в рамках программы показательных выступлений смогли на практике увидеть элемент профессиональной работы пожарного расчета при ликвидации условного очага огня. С помощью развернутой рукавной линии из ручного пожарного ствола с пенной насадкой была подана вода к предполагаемому месту пожара.

Выставка продлится до субботы включительно. Поэтому все желающие могут посмотреть экспозицию и узнать больше о работе и техническом вооружении подразделений МЧС России.