Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором компанией «Якутия» открывает регулярное сообщение по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Красноярск. Рейсы будут выполняться с 31 августа 2021 года по вторникам и четвергам на воздушном судне SSJ-100.

Вылет самолета из Комсомольска-на-Амуре в 13:35, прибытие в Красноярск в 14:50. В обратном направлении рейс отправляется из Красноярска на следующий день, в среду и пятницу соответственно, в 05:15 и прибывает в город Юности в 12:15. Время местное. Тариф составляет от 5 600 рублей в одну сторону.

– Появление нового межрегионального маршрута положительно скажется на транспортной доступности не только нашего региона, но округа в целом. Новый рейс соединит Дальневосточный и Восточно-Сибирский регионы. А у комсомольчан появится возможность выезжать за пределы края, минуя Хабаровск, экономя время и деньги, – отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Примечательно, что и Красноярск, и Комсомольск-на-Амуре были удостоены звания «Город трудовой доблести» в один день, 20 мая 2021 года. Открытие нового социально значимого рейса проходит в соответствии с планами дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента России Владимира Путина.

По мнению Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания окажет влияние на социально-экономическое развитие Дальнего Востока, будет способствовать усилению экономических связей между регионами и росту качества жизни дальневосточников.