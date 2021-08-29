Участок от улицы Дикопольцева до Ленинградской ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, в работе находится отрезок в 480 метров. Общая стоимость всех работ составляет 17,5 миллионов рублей.

«Сейчас бригады рабочих выполняют работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, а также занимаются частичной заменой основания на отдельных участках. Помимо этого, проведена замена старых бордюров на новые. Подобные работы здесь не проводили более 10 лет, состояние трассы поддерживалось ямочным ремонтом», — отметил Дмитрий Панащатенко.

Ремонт переулка Студенческого стартовал в июле и должен завершиться в первой декаде сентября. На объекте ежедневно трудятся бригады рабочих и техника.

«Все проблемные моменты решаем с подрядчиком в рабочем порядке. Главные трудности при производстве работ в городе — интенсивное движение автомобилей и наличие инженерных коммуникаций по дорогой», — сказал Панащатенко.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в краевой столице завершено обновление 41 объекта, 32 — в работе. Еще на 10 улиц дорожники зайдут в ближайшее время.