Участок от улицы Дикопольцева до Ленинградской ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Как рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, в работе находится отрезок в 480 метров. Общая стоимость всех работ составляет 17,5 миллионов рублей.
«Сейчас бригады рабочих выполняют работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, а также занимаются частичной заменой основания на отдельных участках. Помимо этого, проведена замена старых бордюров на новые. Подобные работы здесь не проводили более 10 лет, состояние трассы поддерживалось ямочным ремонтом», — отметил Дмитрий Панащатенко.
Ремонт переулка Студенческого стартовал в июле и должен завершиться в первой декаде сентября. На объекте ежедневно трудятся бригады рабочих и техника.
«Все проблемные моменты решаем с подрядчиком в рабочем порядке. Главные трудности при производстве работ в городе — интенсивное движение автомобилей и наличие инженерных коммуникаций по дорогой», — сказал Панащатенко.
Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в краевой столице завершено обновление 41 объекта, 32 — в работе. Еще на 10 улиц дорожники зайдут в ближайшее время.
Эта запись была опубликована 29.08.2021в 10:09. В рубриках: Общество.
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