Президент России Владимир Путин отметил Дальний Восток как территорию, где эффективно реализуются программы развития. По словам главы государства, российская экономика восстанавливается, но этот процесс не должен остановиться. Необходимо работать над обеспечением устойчивого долгосрочного роста экономики: в таком случае будут создаваться новые рабочие места, расти доходы россиян.

– Это значит, что нам нужно запускать масштабные проекты развития, использовать новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты, например, наращивать реализацию программ для Дальнего Востока, Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, – заявил Владимир Путин.

Президент особо отметил, что для повышения деловой активности и освоения огромных территорий страны можно использовать целый ряд существующих инструментов и финансовых источников, которые уже позволяют начать эту работу. Владимир Путин отдельно обратил внимание на обеспечение развития сельских территорий, ведь именно агропромышленный комплекс сегодня является одним из драйверов российской экономики. Затронул он и вопрос давления на малый и средний бизнес и поддержал предложение о продлении моратория на плановые проверки МСП на 2022 год.

По словам вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в течение последних пяти лет на территориях опережающего развития в ДФО было создано 2,6 тысячи предприятий. Благодаря этому экономические показатели региона росли быстрее, чем в среднем по России. Осенью 2020 года была утверждена программа развития Дальнего Востока до 2035 года, разработанная по поручению Президента РФ. Согласно документу, в макрорегионе планируется создать не менее 450 тысяч рабочих мест, обеспечить все удаленные населенные пункты доступными услугами авиации и подключением к интернету. Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры – строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.