На набережной в Хабаровске отремонтировали спортивные площадки для баскетбола и волейбола. Здесь полностью заменили старое покрытие, установили новые баскетбольные кольца и сетку, а также обновили малые архитектурные формы на прилегающей территории возле легкоатлетического манежа.

– От жителей города поступило много обращений с просьбой отремонтировать действующие спортивные площадки на набережной. Старое покрытие было сильно повреждено, в некоторых местах начало отслаиваться от бетонного основания. Поэтому заниматься на них стало небезопасно. По поручению главы региона Михаила Дегтярева обе площадки были приведены в порядок, сейчас они готовы принимать спортсменов, – отметил министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

В первый же день после завершения работ на площадках собрались несколько десятков любителей спорта. На одной из них уже прошел первый детский турнир по баскетболу. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, объекты открыты для посещения. Заниматься на них могут все желающие.

Добавим, что в июле по поручению главы региона Михаила Дегтярева две площадки для уличного баскетбола были установлены возле здания универсального краевого спортивного комплекса. Сейчас там проходит серия турниров по баскетболу «Ghetto Basket» среди любительских команд. Главная особенность таких соревнований – отсутствие судей. Нарушения и фолы объявляют сами команды, споры решаются самостоятельно. В эти выходные на набережной состоится заключительный летний турнир.