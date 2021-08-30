314 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 318 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 243
Комсомольск — 55
Хабаровский район — 13
Комсомольский район — 2
Амурский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1778 коек. Свободно 295. На лечении находится 22 тяжелых пациента, 18 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 313 312 жителей края, полностью завершили вакцинацию 269 722 человека.
Всего на лечении находится 5 488 человек. В том числе 1483 стационарно, 4 005 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 565 случаев Covid-19. 68 390 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 30.08.2021в 09:37. В рубриках: Медицина.
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