314 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 318 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 243

Комсомольск — 55

Хабаровский район — 13

Комсомольский район — 2

Амурский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1778 коек. Свободно 295. На лечении находится 22 тяжелых пациента, 18 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 313 312 жителей края, полностью завершили вакцинацию 269 722 человека.

Всего на лечении находится 5 488 человек. В том числе 1483 стационарно, 4 005 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 565 случаев Covid-19. 68 390 человек выздоровело.