Полным ходом идет подготовка к установке современного оборудования на территории спортивно-туристического комплекса «Хехцир». Напомним, что по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева проект стал флагманским, так как имеет не только инвестиционное, но и важное социальное значение. Его реализация требует межведомственного взаимодействия на разных уровнях власти, а также широкого обсуждения среди предпринимательского сообщества и общественности.

На «Хехцире» предполагается масштабное строительство – будут созданы горнолыжные, лыжные и снегоходные трассы, пешеходные маршруты разного уровня сложности, видовые площадки с возможностью размещения кэмпингов и глэмпингов, культурные центры и музеи, гостиницы различного класса, рекреационный комплекс и подъездная дорога.

Пока на комплексе продолжаются работы по подготовке к горнолыжному сезону, в приморский порт Восточный из Пусана прибыл долгожданный груз – современный кресельный подъемник европейского производства.

– В связи с тем, что возникла проблема со своевременной доставкой подъемника из южнокорейского порта Пусан во Владивостокский порт – по этой линии трафик очень загружен – было решено поменять направление. Судно с подъемником прибыло в порт Восточный (Находка). Сейчас груз проходит процедуру таможенного оформления. Ориентировочные сроки доставки на Хехцир – после 6 сентября, – рассказал Сергей Гришин, директор АО «ЦИТ», курирующего запуск горнолыжных трасс на комплексе.

Первый этап развития комплекса – запуск двух горнолыжных трасс в сезоне 2021-2022 годов – в ведении АО

«ЦИТ». Доставка и установка подъемника – самый важный и ответственный момент подготовки к запуску. Подъемник комфортабельный: состоит из 55 четырехместных кресел, оборудован системой подогрева и колпаками для защиты от ветра. К слову, перепад высот на Хехцире достигает 500 метров.

Как рассказали в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края», в настоящее время на «Хехцире» также продолжается ряд подготовительных работ. Уже расширен объем общей системы оснежения (пруда), демонтирована старая канатная бугельная система, идут работы по увеличению объема воды, доставлена первая партия труб для системы искусственного оснежения, подготовлена технологическая площадка для приема оборудования и осуществлена поставка силовой кабельной системы подъемного механизма. Также на территорию комплекса доставлен новый ратрак для формирования горнолыжных трасс.

– В этом году АО «ЦИТ» завершит обустройство технологического подъезда к комплексу, который будет использоваться для доставки оборудования и проезда посетителей. Для полноценного развития территории необходимо запроектировать и построить автомобильную дорогу не ниже 3-й категории. По планам, к концу этого года будут разработан мастер-план и утверждена концепция развития, что позволит сформировать площадки для потенциальных инвесторов, – подчеркнул директор АНО «АПИРИ» Сергей Щегельский.