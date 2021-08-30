На улице Павла Морозова вновь просело дорожное полотно. В связи с этим на участке от пересечения с улицей 65-летия Победы до перекрёстка с улицей Радищева полностью ограничено движение для проведения аварийно-ремонтных работ.

Выезд с улицы Радищева на Павла Морозова сохранится, но будет отсутствовать возможность повернуть направо. Выезд с развязки на проспект также сохранится, но будет запрещён поворот налево. Перекрытие будет осуществляться МУП «Водоканал», получившего на это аварийный ордер, срок действия которого – до 6 суток.

Также временно изменена схема движения автобусных маршрутов №№ 34, 71, 73, 83, 83П. Автобусы в сторону Южного микрорайона будут двигаться по следующей схеме: Павла Морозова – Оборонная – Краснореченская – Кубяка – Павла Морозова. В сторону Центра города по следующей схеме: Павла Морозова – Кубяка – Краснореченская – Оборонная – Павла Морозова.

Напомним, просадки дорожного полотна на улице Павла Морозова связаны с подъёмом уровня воды в Амуре, вызывающим, в свою очередь, подъём грунтовых вод, которые подмывают основание дороги. Дать точное заключение о причинах произошедшего специалисты смогут только после проведения исследования, а оно возможно после падения уровня Амура до 4 метров.