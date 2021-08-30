Экстренное совещание на объекте провели руководители профильных управлений мэрии Хабаровска, специалисты МУП «Водоканал», сотрудники ГИБДД. По предварительной оценке проезжая часть на улице Павла Морозова была деформирована из-за подъёма уровня Амура. Вода в течение долгого времени проникала под дорогу и подмывала грунт, но явные просадки возникли только в последнее время.

Проседание полотна резко увеличилось в предыдущие сутки. Специалисты провели обследование: на провалившихся участках был вскрыт асфальт, взяты пробы грунта, для того, чтобы принять правильное решение по дальнейшим действиям.

«Когда мы вскрыли асфальт, увидели, что вода подошла уже буквально на метр до уровня дороги. И она практически в воде стоит сейчас», – сказал Анатолий Догонашев, начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал».

«По ситуации было принято такое решение: мы выбираем обводнённый грунт, засыпаем участок скальной породой. Для того, чтобы не было оползания, мы делаем «подушку» дороги чуть повыше. А дальше будем наблюдать за устойчивостью дороги», – прокомментировал Анатолий Климочкин, и.о. первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

«Работы на объекте ведутся непрерывно. В течение двух-трех суток процесс закончат», – добавил Анатолий Догонашев.

Если грунт окажется устойчивым, будет принято решение о дальнейшей нормализации дорожного движения. Сейчас для водителей разработана схема объезда.

«На сегодняшний день решено сделать проезд в двустороннем режиме по улице 65-летия Победы. По улице Радищева потоки машин будут проходить от Павла Морозова в сторону Краснореченской. По улице Кубяка будет организованно движение в обратную строну. Просьба к жителям города из-за сложившейся ситуации больше пользоваться общественным транспортом, чтобы сократить пробки», – сказал Анатолий Климочкин.

Вскрытие асфальтового полотна намерены провести и в районе перекрестка Павла Морозова-Радищева. Здесь также произошла просадка дороги. В дальнейшем ее тоже засыплют сланцем и проверят на устойчивость.

Работы на объектах будут вестись непрерывно. Однако окончательные выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только после того, как уровень Амура придет в норму.