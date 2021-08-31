В августе 2021 завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», резидент ТОР «Хабаровск», отмечает свой первый юбилей. За 5 летпредприятие смогло создать самую протяженную в мире сеть поставок каменной ваты (более 10 000 км), увеличить объем выпускаемой продукции в 1,5 раза и повысить производительность труда в 5 раз. Общий размер инвестиций в производство каменной ваты за это время составил 2,3 млрд рублей.

«Строительство завода на Дальнем Востоке стало для нас важным стратегическим шагом с точки зрения наращивания экспортных позиций компании. С первого дня запуска завода мы активно работали над увеличением производственных мощностей и повышением производительности труда. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что горжусь достигнутыми результатами, – комментирует Сергей Колесников,совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ. – Наше развитие на Дальнем Востоке продолжится. Мы видим перспективы роста, и в настоящее время рассматриваем возможность строительства производственного кластера в Приморском крае, который укрепит наши позиции в ДФО и странах АРТ, а также позволит начать поставки в Арктику».

За 5 лет завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» более чем в 1,5 раза увеличил ежегодный объем выпускаемой продукции. Если в 2016 году с конвейера сошло почти 430 тыс. куб. м минеральной изоляции, то в 2021 этот показатель достигнет 680 тыс. куб. м. Количество наименований продукции за это время удвоилось, и сегодня здесь производится более 100 видов утеплителя для промышленного и частного домостроения, а также технической изоляции и материалов для огнезащиты.

В 2019 году на предприятии открылось такое важное для региона направление, как производство судостроительной изоляции. Материалы предназначаются в основном для судов морского пути Дальнего Востока. Планируется запуск линии по изготовлению субстратов из каменной ваты для тепличных хозяйств.

За время работы завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» сумел организовать самую протяженную в мире сеть поставок минеральной изоляции. Плечо доставки продукции составляет более 10 000 км. Материалы направляются как в удаленные от предприятия регионы России (Новосибирск – 3500 км), так и за границу – в Канаду (более 8 000 км), Австралию и Новую Зеландию (более 10 000 км). При этом на многих стройках Дальневосточного региона применяется утеплитель хабаровского завода.

Ежегодно ТЕХНОНИКОЛЬ делает серьезные инвестиции в развитие хабаровского завода каменной ваты. В 2020 году их сумма составила почти 90 млн руб., в 2021 превысит 150 млн руб. Общий объем вложений Корпорации за 5 лет достиг 2,3 млрд руб.

«Такой рост стал возможен за счет постоянного развития предприятия, модернизации его мощностей, автоматизации технологических и бизнес-процессов. Так, производственная линия завода полностью автоматизирована. Недавно закончилась автоматизация упаковочного комплекса. Это позволило увеличить производительность участка упаковки в 3 раза. На складе с 2018 года действует система управления WMS, которая оптимизирует и ускоряет его работу. Кроме того, мы активно внедряем принципы бережливого производства и занимаемся устранением потерь. Благодаря этим проектам производительность труда с 2016 года вырослав 5 раз», – комментирует Павел Пашков, директор завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток».

Большое внимание предприятие уделяет повышению экологической безопасности. Сегодня производство является практически безотходным. При изготовлении сырья завод использует собственные минераловатные отходы, а также каменную вату, снятую при ремонте со зданий, и остатки этого материала со стройплощадок. Кроме того, на предприятии налажена переработка отсевов насыпного сырья, а обломки поддонов идут на помощь малообеспеченным семьям – дляпечного отопления в частных домах. Это позволяет снизить нагрузку на экологию региона.

Хабаровский завод каменной ваты активно участвует в социальной жизни: оказывает помощь детскому дому, проводит экологические акции, высаживает деревья (более 50 берез и 40 кедров за все время), а также сотрудничает с Тихоокеанский государственным университетом и ведет программу по привлечению и развитию молодых специалистов. На реализацию социальных проектов ежегодно тратится около 2 млн рублей.

Сегодня на заводе «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» работает 180 человек. Средняя зарплата на предприятии составляет 87,7 тыс. рублей в месяц. Текучка кадров здесь минимальна: в прошлом году она не превышала 3,95%.