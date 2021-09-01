В Хабаровском крае продолжаются работы по повышению безопасности дорожного движения. При этом особое внимание власти уделяют дорогам вблизи школ. Возле образовательных учреждений проводится не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство инфраструктуры. Работы ведутся за счет средств краевого и федерального бюджетов, в том числе на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

– Для снижения аварийности и смертности применяются самые простые, но эффективные меры. Устанавливаются перильные ограждения, дорожные знаки, наносится разметка. Пешеходные переходы оборудуются автономными осветительными системами и современными светофорами с мигающим желтым сигналом, который привлекает внимание водителей. В темное время суток светофор позволяет с большого расстояния увидеть пешеходный переход и заблаговременно снизить скорость. Особенно важно, что такие объекты, предназначенные для повышения безопасности, появляются возле школ, – сообщил начальник управления развития дорожной деятельности министерства транспорта и дорожного развития края Алексей Галаган.

К примеру, один из перестроенных в этом году школьных пешеходных переходов находится в селе Бычиха Хабаровского района на автодороге «Обход пос. Красная Речка – с. Казакевичево». Возле учебного заведения дорожники уложили новый асфальт, восстановили автобусные остановки, нанесли разметку, а пешеходный переход оснастили искусственной неровностью и стационарным электроосвещением. Дополнительно для разделения потоков автомобилей и общественного транспорта при посадке и высадке пассажиров в этом месте были устроены разделительные полосы и островки безопасности. Все работы обошлись в 5,6 млн рублей.

– Раньше пешеходный переход был небезопасным. Совсем рядом находится школа. Было страшно не только детей отпускать одних, но и самим переходить дорогу. Движение здесь довольно интенсивное. Теперь есть освещение, «карманы» для автобусов, разделительные полосы. Все хорошо сделали, – рассказала жительница села.

Аналогичные работы сейчас выполняются дорожниками и в районе села Осиновая Речка. Там также помимо восстановления асфальтобетонного покрытия обустраивается пешеходный переход вблизи построенной школы. Стоимость работ составит 63,8 млн рублей.

– В этом году благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, выделенному после обращения главы региона Михаила Дегтярева в Правительство РФ, нам удалось существенно нарастить темпы работы по ремонту краевых дорог. Обустройство безопасных пешеходных переходов сегодня ведется в том числе за счет этих средств. В будущем планируется провести подобные работы на подъездах к Хабаровску, селу Малышево, поселкам Галкино и Дружба, а также на автотрассах Хабаровск – Федоровка – Смирновка – Галкино и Хабаровск – Ильинка – Ракитное – Гаровка – Горький, – отметил и.о. руководителя Хабаровскуправтодора Юрий Залевский.

Напомним, в этом году из резервного фонда Правительства РФ Хабаровскому краю дополнительно выделено 800 млн рублей. Эти средства распределены на ремонт региональных дорог (650 млн) и дорог местного значения (150 млн). Большая часть денег направлена на восстановление автотрассы «г. Советская Гавань – р.п. Ванино».