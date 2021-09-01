В Хабаровске рассекретят документы о судебном процессе над японскими военными преступниками и предоставят к ним доступ студентам. Архивный десант из числа учащихся юридического факультета Хабаровского государственного университета экономики и права начнет исследовательскую работу 3 сентября в преддверии международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Отметим, Межрегиональный научно-практический форум пройдет впервые в Хабаровске 6-7 сентября. Его главная цель – сохранение исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Ученые и педагоги, представители общественности, различных профессиональных сообществ, органов государственной власти выработают консолидированную позицию по ключевым историческим ценностям современного российского общества.

Форум пройдет на нескольких площадках. Организатором одной из них, тема которой – «Хабаровский процесс в системе национального и международного права», является Хабаровский государственный университет экономики и права. В рамках работы этой площадки студенты юридического факультета ХГУЭП ведут научные исследования по рассекреченным документам Федеральной службы безопасности в музее им. Н.И. Гродекова.

– Особенное значение работа с такого рода документами имеет для студентов, в круг интересов которых входит история и право. Не каждый получает возможность первым прикоснуться к истории, получить из первоисточников ответы на вопросы, исследовать и анализировать важнейшие события прошлого, которые имеют чрезвычайное значение в настоящем и будущем. И важно то, что именно в нашем крае у наших студентов такая возможность есть, – отметил кандидат исторических наук, врио ректора Хабаровского государственного университета экономики и права Максим Боев.

Организаторами форума выступают более 30 общественных объединений и ведомств. Мероприятие проводится при участии правительства Хабаровского края и при поддержке Фонда президентских грантов.

Для справки: Хабаровский процесс – суд над группой бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которых обвиняли в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Процесс проходил в Хабаровске в декабре 1949 года. Военнослужащих обвиняли в создании специальных подразделений, занимавшихся разработкой бактериологического оружия, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы, проведением экспериментов над людьми, в том числе советскими военнопленными. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память.