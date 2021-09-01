Администрация города получила на эти цели дополнительную краевую субвенцию в размере 7,6 миллиона рублей.

Напомним, что отловом животных без владельцев в Хабаровске с начала года занимается ИП Лемихова Е.С., который выиграл это право в ходе открытого аукциона.

Муниципальный контракт с предпринимателем приостановлен с 13 мая в связи с полным освоением средств (7,1 миллиона рублей), выделенных региональным правительством. С 1 января по 26 августа выполнен отлов 749 животных без владельцев (587 собаки, 162 кошки), 21 животное находится на пожизненном содержании, в том числе 6 животных с бирками (по причине проявления немотивированной агрессивности).

5 августа власти края на основании обращения администрации города выделили дополнительную субвенцию в размере порядка 7,6 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма финансирования на отлов животных в краевой столице на 2021 год составила 14,7 миллиона рублей.

В ходе проведенного в августе электронного аукциона также поступила единственная заявка на ведение этой деятельности. Сегодня, 1 сентября, будет заключен еще один договор с ИП Лемихова Е.С. на отлов 736 животных.

По контракту предусмотрен отлов безнадзорных животных, 15-дневное содержание, стерилизация, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками. После проведения вышеуказанных мероприятий животных выпускают на прежние места их обитания.