В честь этой памятной даты сегодня, 1 сентября, состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы.

В ней приняли участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк, а также генеральный директор ВЭБ.ДВ Артем Довлатов.

Согласно проекту новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. Попасть из одного здания в другое можно будет через соединительный крытый переход.

«Аэропорт – часть территории опережающего развития «Хабаровск». Новый терминал международных воздушных линий очень важен для нашего региона. С его появлением будет более эффективно развиваться авиасообщение края с зарубежными странами. Инвесторы оценивают этот проект примерно в 5 миллиардов рублей. Мы привлекаем средства ведущих институтов развития страны – ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ», — сказал глава региона Михаил Дегтярев.

Международный аэровокзал будет оснащен 2 телетрапами, 7 лифтами различного назначения, 6 эскалаторами, 2 уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. В новом терминале будет обустроен современный пункт пропуска государственной границы РФ. Особое внимание при проектировании уделено соблюдению условий доступной среды. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 1 миллиона пассажиров ежегодно.

«Хабаровск удачно расположен на карте Дальнего Востока. Тут отлично дополняют друг друга железнодорожные, автомобильные и воздушные пути. Много лет назад здесь была заложена воздушная гавань, которая оправдала все ожидания. Не так давно был сдан в эксплуатацию новый терминал внутренних авиалиний, который также построили за 18 месяцев. По красоте и качеству обслуживания он лучший в ДФО. Международный терминал — также долгожданный объект, который свяжет авиасообщением город со странами АТР», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также градоначальник отметил, что администрация краевой столицы тесно сотрудничает с руководством воздушной гавани. Для комфорта пассажиров выполнен большой объем работ по благоустройству подъездных путей, организации работы светофорных объектов, озеленению.

После окончания церемонии закладки капсулы была дана команда на старт основного строительного этапа. Ввести новый пассажирский терминал аэропорта Хабаровск в эксплуатацию планируется в конце второго квартала 2023 года.