Расширенную поддержку по повышению производительности труда одному из предприятий края в 2022 году предоставит Федеральный центр компетенций (ФЦК). Эта работа ведется в рамках национального проекта «Производительность труда» при поддержке министерства экономического развития региона. Как рассказали в ведомстве, сейчас идет отбор завода-участника на получение расширенной поддержки.

– В 2022 году нашему региону выделена одна квота. Это значит, что в течение 12 месяцев на одном из краевых предприятий будут реализованы два проекта, сформированы два производственных потока-образца, а рост производительности труда составит не менее 10% в год. Отметим, что при стандартной поддержке предприятия реализуется один проект в течение 6 месяцев с достижением роста производительности труда в 5%, – пояснили в министерстве экономического развития края.

Там также сообщили, что одним из претендентов на расширенную поддержку стал Амурский судостроительный завод. На территории предприятия прошла рабочая встреча с представителями Федерального и регионального центров компетенций. Эксперты посетили заводские цеха, обсудили планируемые проекты и участки для формирования потоков-образцов.

Старший руководитель проекта ФЦК Борис Посадский оценил предприятие как передовое, но отметил, что здесь есть над чем работать, и центр готов в этом помогать. В заключение встречи был подписан чек-лист, на основании которого будет приниматься решение о включении ПАО «АСЗ» в программу расширенной поддержки по нацпроекту.

– Финальная точка взаимодействия предприятий и ФЦК – повышение производительности труда в России. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена цель: ежегодный рост производительности труда не менее, чем на 5%. Реализуя нацпроект на предприятиях, мы ставим перед собой задачу достичь этой глобальной цели, – пояснил Борис Посадский.

Нацпроект «Производительность труда» также призван улучшить условия труда работников, содействовать росту заработной платы, повысить эффективность производственных процессов, что в итоге должно привести к увеличению прибыли предприятий. А это, в свою очередь, окажет мультипликативное воздействие на экономику региона и повышение конкурентоспособности производимой в крае продукции.

– От участия в нацпроекте мы ожидаем повышения выработки, улучшения технологических потоков. Эксперты ФЦК научат нас, как это делать, покажут нам новые методы, расскажут об успешном опыте других производств. Мы думаем, с такой поддержкой у нас все получится, и мы достигнем поставленных перед предприятием целей, – рассказала начальник отдела развития производственной системы на АСЗ Надежда Валеева.

Помимо АСЗ, сегодня в крае в нацпроекте «Производительность труда» участвует еще 5 предприятий: Хабаровский судостроительный завод, Амурсталь, Дальэнергомаш, Хабаровский речной торговый порт и Амурский патронный завод «Вымпел». На данный момент в стадии рассмотрения находятся заявки от шести организаций, по четырем из них отбор на получение стандартной адресной поддержки запланирован на следующий год.

Воспользоваться мерами господдержки по производительности труда могут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля) с выручкой от 400 млн рублей, с долей иностранного участия в уставном капитале не более 50%.