В Хабаровском крае подходит к концу сезон сбора бахчевых. Аграрии, занимающиеся выращиванием этой культуры, отмечают, что в этом году урожайность, в среднем, выросла на треть. Этому способствовала, в том числе жаркая погода в июле. Купить местную сладкую ягоду можно на ярмарке выходного дня возле арены «Ерофей». Свою продукцию предлагают не менее 10 хозяйств, в их числе КФХ Кан и ЛПХ Тюфяев из района им. Лазо.

Наделы Сергея Тюфяева расположены в селе Кия. Он занимается выращиванием овощей и арбузов. Всего под посадками у агрария около 5,5 га, из них 3 га – в аренде. В хозяйстве также имеются три теплицы общей площадью 6 соток. Уже немало жителей краевой столицы приобрели его продукцию, посетив торговую площадку у ледовой арены «Ерофей».

А житель села Марусино Александр Кан свое фермерское хозяйство зарегистрировал в июле 2018 года и занялся выращиванием не только арбузов, но и помидоров, огурцов, кабачков, баклажанов, капусты, картофеля, моркови и перца. В нынешнем году у него под посадками занято около 30 га, из них 5 га – под арбузами. Оба фермера отмечают, что в этом году бахчевые на их полях дали отличный урожай.

– Краевая сельскохозяйственная ярмарка Хабаровского края с 2019 является одной из мер поддержки сельхозтоваропроизводителей региона. Реализуя этот проект, мы решаем такие задачи как: оказание помощи сельхозтоваропроизводителям края в сбыте продукции и обеспечение жителей краевой столицы действительно местной, качественной продукцией. Для фермеров торговые места предоставляются на льготных условиях. Платить нужно только за вывоз мусора. Ну а посетители могут без опасения покупать свежую продукцию. Перед тем как попасть на прилавок, все товары, как животного, так и растительного происхождения проходят тщательную проверку в передвижной лаборатории, которая работает непосредственно на территории ярмарки, – рассказал специалист центра компетенций АНО «КСФ» Константин Могильный.

Сейчас сезон арбузов от местных фермеров уже подходит к завершению. Цена на них снижается по мере наступления высокого сезона сбора урожая. Сладкую ягоду с полей региона уже можно купить здесь по цене 25 рублей за килограмм.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности напомнили, что для сельхозпроизводителей в крае предусмотрена господдержка. Получив ее, аграрии могут расширить свой бизнес, тем самым увеличив объемы местной продукции в регионе.

– С 2012 года минсельхоз края оказывает господдержку в виде грантов по проекту «Агростартап» и субсидий на развитие семейных ферм. Они предоставляются в рамках нацпроекта «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание системы кооперации и фермерства». В 2021 году на эти цели краю выделено 37,5 млн рублей. На такую поддержку могут претендовать только КФХ, ЛПХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, – отметила начальник отдела работы с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса краевого минсельхоза Галина Подузова.

Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе края – самая многочисленная категория, которая представлена 465 крестьянскими или фермерскими хозяйствами, включая ИП. В них входят более 85 тыс. граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, а также 47 действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В прошлом году малыми формами было произведено более 78% от всего объема продукции сельского хозяйства края.