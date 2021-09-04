В новом учебном году в 12 районах Хабаровского края в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» заработают 25 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Оборудование поставляется в учреждения, которые находятся в сельской местности и в малых городах. Всего на эти цели выделено более 39 млн рублей. Накануне торжественное открытие одного из центров состоялось в школе села Мирное Хабаровского района.

Для учреждения закупили «цифровые лаборатории». С их помощью на уроках физики, биологии и химии теперь можно проводить различные измерения. Также приобретены современные компьютеры и наборы робототехники для обучения программированию. Отремонтированы учебные помещения и рекреации.

– Цифровая лаборатория по экологии поможет организовать исследовательскую деятельность для ребят всех классов. Например, рассмотреть строение клетки можно с помощью цифрового микроскопа. При изучении процесса фотосинтеза понадобится датчик кислорода и углекислого газа, – рассказала учитель биологии и химии средней школы с. Мирное Светлана Донкан.

«Точки роста» открылись уже и в других поселениях, например, в городе Вяземском, селах Шереметьево, Хурба, Мариинское. В торжественных церемониях принимали участие главы муниципальных районов, педагоги, учащиеся, их родители. Все центры оформлены в соответствии с фирменным стилем проекта.

– «Точки роста» создаются не только для учеников отдельно взятого учреждения. Их могут посещать дети из близлежащих поселений. Сеть центров охватывает уже 91 школу, и в каждой созданы условия для ведения исследовательской деятельности. К 2024 году в крае будут работать 208 подобных центров, и мы надеемся, что, благодаря им у ребят вне зависимости от места проживания появится возможность получать доступное и качественное образование, – отметила заместитель начальника управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Алексеева.

Напомним, в школах Хабаровского края центры цифрового образования, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открываются с 2019 года. Начиная с текущего года, их деятельность направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения по таким предметам как: «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», а также развитие исследовательской деятельности. Особое внимание уделяется обучению и подготовке педагогов – в центрах созданы возможности для повышения квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования.

Федеральным оператором по организационно-техническому и методическому сопровождению создания в субъектах выступает ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».