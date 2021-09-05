В многоквартирных домах поселка Многовершинный в Николаевском районе появилась чистая вода, пригодная для питья. Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология» в населенном пункте завершено строительство водозабора, на объекте начались пуско-наладочные работы. Как напомнили в министерстве ЖКХ края, существовавший ранее водозабор обеспечивало водой градообразующее предприятие горно-обогатительного комбината. В начале 2000-х годов ГОК перешел на собственные подземные источники, а водозаборные сооружения и 12-километровую сеть водоводов комбинат передал в муниципальную собственность как непрофильный актив.

За время эксплуатации вся система пришла в крайне изношенное состояние. Для строительства нового водозабора в июне 2018 года объект был принят в краевую собственность, а в 2020 году включен в федеральный проект «Чистая вода». Это позволило привлечь 26 млн рублей из федерального бюджета.

По итогам обращения врио Губернатора края Михаила Дегтярева, министерство строительства и ЖКХ РФ согласовало увеличение финансирования еще на 20 млн рублей. Благодаря этому на объекте проложили около 1 км новой водопроводной сети.

– 31 августа работы на водозаборной станции завершены. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» анализы проб воды по всем показателям соответствуют требованиям санитарных норм. Сейчас современные очистные сооружения водозабора работают в режиме пусконаладки, и могут быть непродолжительные отключения, но в итоге жители получат чистую воду, – сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Напомним, Минстрой России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ при поддержке Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения ведут работу по реализации федерального проекта «Чистая вода». Благодаря этому сегодня в крае финансируется ремонт и строительство 37 современных объектов водозабора.