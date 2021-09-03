В рамках работы Восточного экономического форума правительство Хабаровского края заключило меморандум о трехстороннем сотрудничестве с компанией «ОПЕКА-ГРУПП» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, заместитель генерального директора Корпорации развития ДВ и Арктики Николай Запрягаев и генеральный директор компании «ОПЕКА-ГРУПП» Алексей Маврин.

При участии института поддержки инвесторов ОПЕКА-ГРУПП намерена в течение нескольких лет реализовать на территории Хабаровского края социальный проект, призванный улучшить жизнь пожилых граждан. С правительством Хабаровского края достигнута договоренность о создании Центра активного долголетия.

– Организация круглосуточного ухода за престарелыми людьми с обеспечением их круглосуточного проживания – один из основных видов деятельности компании «ОПЕКА-ГРУПП». Данный меморандум заключен для достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития Хабаровского края, реализации мер, направленных на повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, – отметил на встрече заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Координатором проекта выступит министерство социальной защиты населения региона.

Справочно: АО «Корпорация развития ДВ и Арктики» создана как единый институт поддержки инвесторов, к настоящему времени корпорацией выдано 91 900 млн руб. льготных кредитов на создание бизнеса на Дальнем Востоке. ООО «ОПЕКА-ГРУПП» зарегистрировано в 2017 году, у холдинга 13 основных видов деятельности: организация предприятий общественного питания, деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания и др.