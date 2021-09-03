Меньше месяца осталось до открытия нового театрального сезона. Творческие коллективы краевых и муниципальных учреждений культуры уже приступили к репетициям, в некоторых залах ведется ремонт, в том числе в рамках нацпроекта «Культура». Кроме того, труппы готовятся отправиться на гастроли по региону. Свои постановки ведущие театры Хабаровского края представят даже в самых отдаленных районах.

Так Хабаровский краевой музыкальный театр встречает 96-й театральный сезон. Его планируют открыть 1 октября показом одной из последних работ театра – мюзикла «Голубая камея». Но прежде, с 10 по 21 сентября, зрители смогут увидеть здесь спектакли в рамках 19-го Открытого российского фестиваля театра и кино «Амурская осень».

75-й театральный сезон Хабаровский краевой театр драмы откроет 8 октября одним из знаковых спектаклей «Муравьев. Граф Амурский», а в Хабаровском краевом театре кукол сезон начнется премьерой «Кубик-Рубик. Взрослая сказка для детей».

Позже всех сезон откроет Хабаровский краевой театр юного зрителя – 22 октября спектаклем «Детство». Сейчас в театре в рамках нацпроекта «Культура» проводится капитальный ремонт. На эти цели выделено около 24 млн рублей. Проведена модернизация механизмов сцены, заменены кресла, со 178 до 206 увеличилось количество зрительских мест. Открытие обновленного зала запланировано на 2 ноября.

Как рассказали в министерстве культуры края, дополнительно финансируются детские и кукольные театры. Деньги на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение выделяются как из федерального, так и краевого бюджетов. В 2021 году по направлению «Театры малых городов» на спектакли «Волки и овцы», «Ловушки для птиц» Драматический театр Комсомольска-на-Амуре получил 4,3 млн рублей. По направлению «Театры – детям» 12,1 млн рублей были распределены на создание новых спектаклей «Кубик-Рубик», «Колыбельная для леса» Хабаровского краевого театра кукол и техническое оснащение Хабаровского ТЮЗа.

– Новый театральный сезон – всегда ожидаемое событие. Как правило, учреждения культуры к этому времени готовят премьерные постановки, которые потом заявляют на участие в различных конкурсах, и успешно гастролируют. В сентябре-октябре этого года при поддержке краевого правительства коллективы краевых театров, филармонии покажут свои спектакли и концертные программы не только в Хабаровске, но и во всех районах края. Артисты отправятся на гастроли даже в такие отдаленные районы как Николаевский, Охотский, Ванинский и Советско-Гаванский, – сообщил министр культуры края Юрий Ермошкин.

Добавим также, что с 17 по 27 сентября в Хабаровске пройдет еще одно важное театральное событие – Второй фестиваль театров Дальнего Востока. В афише 15 спектаклей самых разных жанров из государственных и частных театров ДФО.