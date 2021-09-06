Рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока попросил Владимира Путина вице-премьер Юрий Трутнев. С такой инициативной полномочный представитель Президента РФ в ДФО обратился к главе государства во время совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое прошло на полях VI Восточного экономического форума.

– Состояние дальневосточных городов является одним из важнейших факторов, влияющих на настроение людей и их желание жить и работать в регионе. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока, – сказал Юрий Трутнев.

Владимир Путин инициативу поддержал, отметив при этом, что на эти цели выделено 500 миллиардов рублей.

– Деньги колоссальные. Надо только вовремя включиться в эту работу, в том числе и регионам Дальнего Востока, а Правительству – посмотреть, где какие приоритеты определить для того, чтобы эффективно эти средства были потрачены. Деньги есть, надо только ими воспользоваться грамотно и своевременно, – подчеркнул Владимир Путин.

Отметим также, что в рамках совещания дальневосточный полпред обратился к Президенту с просьбой провести бюджетное выравнивание регионов ДФО до среднероссийского показателя, а также предложил выплачивать семьям Дальнего Востока 1 млн рублей за рождение третьего ребенка.