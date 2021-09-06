Ход работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Березовка по адресам: квартал Мира, 2, 3, 6 проверили Министр ЖКХ Дарий Тюрин и члены Народного совета при губернаторе края. Управляющая компания и подрядчик при разработке проекта предусмотрели решение следующих актуальных проблем: узкая подъездная часть, отсутствие парковки и ливневок, разбитое покрытие. До конца сентября работы будут завершены.

Члены комиссии отметили качественно работу управляющей компании и ответственность жильцов – платежи на благоустройство дворов они платят своевременно, придомовые территории ухожены. Но, как отметил представитель управляющей организации, даже при высокой собираемости взносов, на благоустройство дворов жильцам пришлось бы копить деньги более пяти лет. Благодаря действующей программе, для выполняемых сейчас работ софинансирование собственниками не требуется, дворы будут отремонтированы за счет федеральных и краевых средств. В Березовке в этом году благоустроят дворы по семи адресам.

Члены Народного совета при Губернаторе на выездном заседании осмотрели качество работ: песчаная подушка уложена, бордюрный камень забетонирован, территория отсыпана гравием и готова к асфальтированию.

– Каждый этап принимается технадзором и Советами домов, у нас нет замечаний. Нас обеспокоило, что при установке бордюрного камня был поврежден тротуар, но подрядчик обязуется отремонтировать эти места. Кроме того, собственники могут принять участие и в других проектах и грантах, которые действуют в крае и городе, чтобы по решению жильцов поставить во дворе игровую площадку или малые архитектурные формы, скамьи, урны, провести озеленение, – отметила член Народного совета Светлана Дианова.

Осенние дожди тоже станут своеобразным контролером качества работ в благоустроенных дворах. Министр ЖКХ Дарий Тюрин особое внимание обратил на три важных момента: проектирование с устройством ливневок, качество материалов и вовлеченность жителей в контроль и планы благоустройства.

– 300 млн рублей было выделено после обращения врио губернатора Михаила Дегтярева к Президенту Владимиру Путину. Более 120 дворовых территорий в Хабаровске будет благоустроено. Центром экономического роста является и Комсомольск-на-Амуре. В этом году городу была предоставлена дальневосточная «Единая субсидия» из федерального бюджета в размере 340 млн рублей. Мы с членами Народного совета также оценили работы в Комсомольске, всего в этом году приведут в порядок 78 дворов. На 15 из них ремонты уже завершены, ждут монтажа детских площадок. В следующем году субсидия будет увеличена, для Хабаровска она составит порядка 1,2 млрд рублей, что позволит нам благоустроить еще больше дворовых территорий, – сказал Дарий Тюрин.

Напомним, всего на благоустройство в Хабаровском крае в этом году направлено более 777 млн рублей. Это позволит привести в порядок 345 дворовых территорий в муниципальных районах.