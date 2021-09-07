Итоги VI Восточного экономического форума подвел на онлайн-конференции вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Участие во встрече с журналистами, которая прошла в режиме ВКС, также принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам Юрия Трутнева, на ВЭФ-2021 подписали соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей. Теперь и федеральным, и региональным властям предстоит большая работа для того, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока.

– Вот в чем было еще важнейшее значение форума – в том, что Владимир Владимирович Путин подтвердил свое отношение к развитию Дальнего Востока как к национальному приоритету. Поэтому мы будем и дальше работать таким достаточно наступательным образом, создавая все возможности для развития Дальнего Востока, – подчеркнул Юрий Трутнев.

В свою очередь Алексей Чекунков рассказал, что на Дальнем Востоке до конца года будут заключены концессионные соглашения на 123 млрд рублей. Эта сумма охватывает шесть проектов. В их числе и создание в Хабаровском крае детского лагеря, объем вложений составит 2,3 млрд рублей.

Отвечая на вопрос журналистов из Хабаровского края, вице-премьер Юрий Трутнев также отметил, что в этом году на форуме уделили много внимания социальному развитию, строительству нового жилья и реновации городов. Планируется распространить действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Не снимается с повестки и вопрос материнского капитала на третьего ребенка.

– Сейчас на обсуждении находится несколько предложений по привлечению населения на Дальний Восток. Среди них, например, материнский капитал за третьего ребенка. Работа по этой теме не закончена, от президента не было отрицания вопроса, он сказал, что правительство должно продолжить эту работу, – сказал полпред.

Напомним, во время совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое прошло на полях VI ВЭФ, Юрий Трутнев предложил выплачивать семьям Дальнего Востока 1 млн рублей за рождение третьего ребенка.