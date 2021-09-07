В этом году работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут выполнены на одном километре трассы.

Как рассказал и.о. начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда, всего в работу взят отрезок в 3,3 километра от улицы Аэродромной до Суворова. В 2021 году запланировано выполнение части работ, а в следующем дорожники продолжат приведение трассы в нормативное состояние.

«Будут выполнена замена основания, укладка нового верхнего слоя асфальтобетона, срезка и ремонт обочин, расчистка кюветов, замена разрушенных лотков водоотведения, восстановление посадочных площадок, устройство автобусных павильонов, а также ремонт пешеходных связей», — рассказал Дмитрий Чеверда.

Участок трассы, который сейчас находится в работе, не требует серьезных проектных решений, поэтому взят в работу первым. Здесь поверхностный водоотвод обеспечен за счет «разуклонки» проезжей части — вода уходит в существующие кюветы. Чтобы этот процесс был более качественным, проведут срезку обочин до необходимого уровня.

«При производстве работ движение автотранспорта будет ограничено, но частично. Сейчас, к примеру, ведется работа по выемке основания с первой полосы, поэтому здесь установлено ограждение. Остальные три полосы работают в полном объеме. Сначала подрядчик выполнит работы в направлении южной части города, а после займется стороной, ведущей к центру Хабаровска», — отметил Дмитрий Чеверда.

Всего ремонт отрезка проспекта от Аэродромной до Суворова обойдется в 270 миллионов рублей. На первый этап будет направлено порядка 72 миллионов рублей. Окончание ремонта всего участка запланировано на 1 августа 2022 года.