Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с первоклассниками Индустриального района заложил памятную капсулу в основание новой школы. Располагаться она будет в микрорайоне «Строитель» в границах улиц Вахова, Сысоева и переулка Зейского.

– Нам надо было решить два вопроса – земельный и финансовый. Первый вопрос мы решили: провели работу по оформлению территории под строительство в краевую собственность, т.к. до этого статус участка не был четко определен. А второй вопрос – с финансированием – решен в рамках новой стратегии строительства школ с использованием механизма государственно-частного партнерства. Министерство просвещения России нас в этом поддержало, – отметил глава региона. – Мы определили инвестора, это АО «Газпромбанк», с которым рассчитаемся в течение 10–15 лет. А школу построим до конца 2023 года. Такая стратегия государственно-частного партнерства взята нами на вооружение. В следующем году начнем строительство двух новых школ в хабаровском микрорайоне «Ореховая сопка» и в районе улицы Демьяна Бедного. Времени ждать у нас нет. Мы хотим, чтобы наши дети учились в современных школах.

Школа в Хабаровске, которая будет построена в рамках государственно-частного партнерства – первая на Дальнем Востоке и одна из первых в стране.

– Это событие сложно переоценить – и не только для жителей микрорайона, но и всего города. В Хабаровске еще не было такой большой школы. Сейчас руководством страны огромное значение придается созданию материально-технической базы, ликвидации второй и третьей смен. Это государственная задача, – подчеркнул первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. – И очень важно, чтобы школы наполнялись профессиональными педагогическими кадрами. Любое самое красивое новое здание – ничто без тех людей, которые там будут работать. Хочу, пользуясь случаем, всем педагогам Хабаровского края сказать «спасибо» за их труд. У них очень важная миссия – они заботятся о нашем будущем.

Новая образовательная организация рассчитана на 1 100 учеников. Ее стоимость вместе с проектно-изыскательскими работами – 1, 779 млрд рублей. 1,08 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 33 млн рублей – краевой, 674,2 млн рублей – средства концессионера, соглашение с которым готовится к подписанию.

Уточним, что в микрорайоне «Строитель» сейчас 26 новостроек, в которых живет около 15 тысяч хабаровчан. Здесь много семей с детьми дошкольного и школьного возраста, и проблема территориальной доступности школ остро назрела еще в 2015 году. Ближайшие – №№ 68, 24, 62 работают в две смены, число учащихся в них существенно превышает допустимые нормы.

– Зная число детей, которые учатся в краевом центре во вторую смену, мы подсчитали, что нужно десять таких школ на 1 100 мест. Аналогичная проблема со второй сменой в Чегдомыне, и мы уже тоже вошли в программу и запланировали в 2023-2024 гг. построить там новую школу. Также вопрос есть в Нанайском районе, селе Троицком. Мы его прорабатываем на сегодняшний день, механизм подачи заявки на строительство отработан, – уточнила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

В новой школе микрорайона «Строитель» на площади в 23,6 тыс. квадратных метров разместятся два образовательных блока. «Базовая школа» примет учеников 1–6 классов. Там будут учебные классы, спальные, игровые для групп продленного дня, мастерская ручного труда, кабинет ИЗО и природы, кабинеты логопеда, психолога, психологической разгрузки, физкультурный зал с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской комнатой. В блоке «Старшая школа», рассчитанном на 7–11 классы, предусмотрены лаборатории физики, химии и биологии, мастерские для мальчиков с инструментальной комнатой и столярной, кабинет для обучения навыкам кройки и шитья, библиотека с медиатекой, книгохранилище, студия дизайна, издательский центр, школьная телестудия и класс робототехники. Проект также включает актовый зал на 500 мест, пищеблок с обеденным залом на 550 мест, медицинский блок, физкультурно-спортивную зону для проведения занятий по различным видам спорта. Школа сможет принимать детей с ограниченными физическими возможностями.