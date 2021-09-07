Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило небольшое снижение уровня заболеваемости, но, в целом, показатели остаются достаточно высокими. В регионе было зарегистрировано 2156 новых случаев COVID-19 против 2184 на предыдущей неделе.

Во всех муниципальных районах края выявлены случаи заболевания. Наибольший прирост наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Амурском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и Солнечном муниципальных районах.

– По профессиональному составу мы видим некоторое снижение заболевания среди работников системы образования и медицины, где вакцинировано более 60–70% сотрудников. А рост заболеваемости – до 20% – у работников сферы услуг, особенно большой показатель в сфере культуры и досуга. Сегодня у нас разрешены эти мероприятия с определенной наполняемостью, но качество проведения там профилактических мероприятий оставляет желать лучшего. Мы, со своей надзорной стороны, обратим на это внимание, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Для диагностики заболевания коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае используют метод ПЦР-исследований. За прошедшую неделю проведено 22 509 тестирований. В регионе функционирует 15 лабораторий: 3 федеральных и 7 региональных, 5 частных. Стало известно об открытии новой ПЦР-лаборатории в городской поликлинике №3 в Хабаровске.

В регионе наблюдается снижение вакцинации против коронавирусной инфекции. Неделей ранее ежедневно вакцинировалось около 3000 человек в сутки, сейчас эти цифры составляют в среднем 1500. В наличии 108 404 дозы вакцины, иммунитет к COVID-19 можно получить день в день в поликлиниках без предварительной записи.

– Все люди, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, понимают ее опасность, не слушают фейки, а принимают правильные решения. Руководителям нужно показывать пример. Ведь получение иммунитета к COVID-19 – вопрос сбережения людей, – рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Также на заседании штаба стало известно о поступлении в Хабаровский край 324 360 доз вакцины против гриппа – Совигрипп и Ультрикс Квадри. Региональный минздрав ведет ее распределение, кампания против гриппа стартует 8 сентября 2021 года в поликлиниках края.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 013 случаев COVID-19. 70 876 человек выздоровело. Привито от коронавирусной инфекции 324 023 жителя края, полностью завершили вакцинацию 288 120 человек.