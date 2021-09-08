296 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 299 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 84
Комсомольск – 87
Хабаровский район – 18
Комсомольский район – 16
Тугуро-Чумиканский район – 9
Нанайский район – 11
Амурский район – 15
Солнечный район – 3
Ульчский район – 20
СоветскоГаванский район – 1
нанайский район – 21
Вяземский район – 1
имени Лазо район – 8
Бикинский район – 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1778 коек. Свободно 402. На лечении находится 21 тяжелый пациент, 17 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 325 885 жителей края, полностью завершили вакцинацию 290 812 человек.
Всего на лечении находится 5 418 человек. В том числе 1376 стационарно, 4 042 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 309 случаев COVID-19. 71 175 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 08.09.2021в 09:56. В рубриках: Медицина.
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