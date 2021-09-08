296 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 299 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 84

Комсомольск – 87

Хабаровский район – 18

Комсомольский район – 16

Тугуро-Чумиканский район – 9

Нанайский район – 11

Амурский район – 15

Солнечный район – 3

Ульчский район – 20

СоветскоГаванский район – 1

нанайский район – 21

Вяземский район – 1

имени Лазо район – 8

Бикинский район – 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1778 коек. Свободно 402. На лечении находится 21 тяжелый пациент, 17 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 325 885 жителей края, полностью завершили вакцинацию 290 812 человек.

Всего на лечении находится 5 418 человек. В том числе 1376 стационарно, 4 042 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 309 случаев COVID-19. 71 175 человек выздоровело.