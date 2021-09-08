Жилые дома в Хабаровском крае продолжают оборудовать автономными пожарными извещателями. Специальные приборы, улавливающие дым, позволяют вовремя оповестить жильцов об угрозе возгорания. С начала года в регионе специалисты краевых пожарных подразделений уже установили свыше 1700 датчиков, оборудовав ими более 1500 жилых помещений. Таким образом краевые власти оказали помощь многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и одиноким пенсионерам в защите жилья от пожаров. Подобные приборы в большинстве ситуаций помогают спасти им жизнь.

– Извещатели, в первую очередь, ставят у маломобильных граждан, а также в семьях в социально опасном положении. Приборы улавливают дым и подают громкий сигнал, позволяющий принять меры. Очень часто при пожаре люди гибнут, потому что попросту спали и не почувствовали запаха дыма. Если же стоит извещатель, то он предупредит об угрозе. Поэтому приборы также монтируют в квартирах пожилых граждан. Для таких людей они максимально полезны, – рассказал зампредседателя комитета правительства края по гражданской защите Сергей Салямов.

Кампания по установке извещателей сейчас проходит по всей территории региона. Датчики уже поставили в 48 населенных пунктах Амурского, Верхнебуреинского, Вяземского, Нанайского, имени Полины Осипенко, Хабаровского, Солнечного и Советско-Гаванского районов. Больше всего приборов смонтировано в Хабаровске – 741.

– Извещатели закупаются в рамках государственной программы Хабаровского края «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров». Правительство края представляет органам местного самоуправления субсидию на закупку извещателей, а местные власти по возможности добавляют и свои средства. На это в краевой казне на 2021 год было предусмотрено 500 тысяч рублей, – пояснил Сергей Салямов.

Отметим, что с начала года на территории Хабаровского края в жилье уже зарегистрировано более тысячи пожаров. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился более чем на 30%, однако проблема по-прежнему стоит очень остро. Немалая часть возгораний произошла в многоэтажных жилых домах. Погибли 67 человек. Наиболее частыми причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также нарушение правил использования печного и электрооборудования.