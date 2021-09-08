Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минздрава России по проведению операций на мозге для лечения эпилепсии. Местные врачи впервые провели подобную манипуляцию. Координировал весь процесс главный нейрохирург РФ, академик Российской академии наук Владимир Крылов, который специально прилетел в краевую столицу и выступил в качестве наставника хабаровских специалистов. Операция прошла в Краевой клинической больнице им. профессора О.В. Владимирцева (бывшая ККБ №2).

Пациенту – 27-летнему мужчине удалили участок гиппокампа (очаг заболевания). По прогнозам врачей, избавиться от приступов заболевания он сможет через два года.

– Существует фармакорезистетная форма эпилепсии, когда лекарственные препараты не помогают. Диагноз составляет 30–40% от числа пациентов, которые страдают приступами. Из них 10–20% нуждаются в хирургическом лечении. В год в России мы должны делать примерно 4-5 тысяч операций при подобных заболеваниях. Пациенты ждут операцию по 16–18 лет, – рассказал Владимир Крылов.

Главный нейрохирург прибыл в Хабаровск для того, чтобы продолжить реализацию пилотного проекта «Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах Российской Федерации». С ним встретился заместитель Председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он отметил, что в рамках реализации проекта на Дальнем Востоке планируется создать 3 центра, в которых будут оказывать подобную помощь. Предположительно, центры будут созданы в Хабаровске, Владивостоке и Якутске.

– По опыту работы, выход на полную мощность в данном направлении может занять до 4 лет: это и обучение персонала, и налаживание потока пациентов. Данные операции – всегда единичные случаи. Ранее проводились они за пределами Хабаровского края, ближайшим городом для наших пациентов был Новосибирск, – отметил Михаил Космачев, главный врач краевой клинической больницы им. профессора О.В. Владимирцева.

Эпилепсия – социальная проблема. Люди с таким диагнозом порой вынуждены скрывать свой диагноз. На данный момент в России 485 000 пациентов страдают эпилепсией. В основном это молодые люди в возрасте 31-32 лет. Для них операция станет выходом из сложной жизненной ситуации.