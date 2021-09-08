Итоги временного трудоустройства несовершеннолетних подвели в комитете по труду и занятости населения края. Этим летом на предприятиях и в организациях региона работали 2979 детей в возрасте от 14 до 18 лет. 273 предприятия, в том числе государственные учреждения образования, здравоохранения, культуры и индивидуальные предприниматели предоставили подросткам возможность самостоятельно заработать.

Больше всего детей было трудоустроено в эколого-биологический центр Николаевска-на-Амуре. Здесь 160 ребят попробовали свои силы в качестве рабочих по благоустройству населенных пунктов. Еще 137 человек были трудоустроены на Амурский судостроительный завод подсобными рабочими. Также наиболее востребованными профессиями этим летом стали: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, разнорабочий, делопроизводитель, курьер.

– Возможность подработать в неурочное время есть у подростков не только на летних каникулах. Центры занятости населения ведут круглогодичную работу в этом направлении. При этом особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или состоит на различных видах профилактического учета. В приоритетном порядке трудоустроено около 800 человек. Всего с начала года 3248 подростков получили возможность приобретения первых навыков работы на рынке труда и получения самостоятельного заработка, – сообщила первый заместитель председателя комитета Инна Малинина.

Она также добавила, что желающие работать в свободное от учебы время могут обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. Трудоустройство подростков проводится в рамках госпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края». В 2021 году на эти цели выделено 13,5 млн рублей, из которых 5,2 млн рублей – средства краевого бюджета.