Передвижной музей «Поезд Победы – наука в годы Великой Отечественной войны» продолжает работу в Хабаровском крае. После столицы региона следующим пунктом его назначения станет Комсомольск-на-Амуре. Жители города Юности смогут посетить выставку с 10 по 12 сентября. После этого музей отправится в Благовещенск. Однако познакомиться с экспозицией могут все желающие, для этого на сайте проекта доступен виртуальный тур по поезду.

– В Комсомольске-на-Амуре состав будет находиться на железнодорожном вокзале. Как и в Хабаровске, экскурсии будут бесплатные. Но, чтобы попасть в музей, необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте и получить пригласительный билет. Доступ к регистрации откроется завтра, 9 сентября, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

10 сентября экскурсии по поезду начнутся в 11:10. В этот и следующий день музей будет работать до 19:00. 11 и 12 сентября экспозиция откроется в 10:00. Последние посетители завершат осмотр выставки в городе Юности в воскресенье в 14:30.

– Комсомольск-на-Амуре станет 70-м городом, который посетит наш музей. Его жители увидят девять выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельным эпизодам Великой Отечественной войны: от последних мирных минут перед ее началом и до Великой Победы. Их ждут экспонаты, макеты в трехмерной графике, фигуры героев, спецэффекты, голограммы, кадры киносъемки исторических реконструкций, а также рассказ аудиогида, которые создают невероятный эффект погружения в события и делают нашу выставку уникальной, – рассказал администратор проекта «Поезд Победы» Сергей Лукша.

Экскурсии организуют небольшими группами по 12 человек в сопровождении волонтеров. Каждая из них будет проходить в поезд с интервалом в 5 минут. При этом будут соблюдены все меры предосторожности в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Посетители пройдут термометрию, получат маски и перчатки.

Напомним, что проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги». Экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы. В 2021 году, проходящем в России под эгидой Года науки и технологий, проект продолжил свое развитие. Авторы и организаторы значительно дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли весомый вклад в Победу и развитие мировой науки в целом.