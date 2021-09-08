В многоэтажке по улице Марсовой, 3 установили тепловой пункт с закрытой системой водоснабжения. Благодаря новым приборам с начала отопительного сезона собственники квартир будут платить за отопление на 38% меньше, чем в прошлые годы.

«Экономия с каждого квадратного метра будет составлять 24 рубля. Для понимания: люди, проживающие в квартире площадью в 50 квадратов, в отопительный сезон заплатят на 1200 рублей меньше. Общие затраты на строительство теплового пункта и реконструкцию системы отопления и горячего водоснабжения составили 4,5 миллиона рублей. Работы произведены за счет средств фонда капитального ремонта, который собственники формировали на специальном счете дома», – разъяснил Евгений Розенталь, директор управляющей компании «Розенталь Групп».

Установить автоматический индивидуальный тепловой пункт с закрытой системой водоснабжения жители решили на общедомовом собрании. Срок окупаемости оборудования – 5,5 лет. Плюс к этому управляющая компания сможет возместить до 80% затрат за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Заявка уже направлена.

Работы по установке системы провели в преддверии отопительного сезона. К нему тщательно готовятся в Кировском районе. Специалисты комитета обходят многоквартирные дома и оценивают их состояние перед началом холодов.

«Всего в Кировском районе 398 домов подключено к теплоснабжению. На данный момент 70% жилфонда у нас готово к зиме. До 15 сентября все дома в районе будут готовы к отопительному сезону», – прокомментировала Анна Санникова, начальник отдела комитета по управлению Кировским районом.