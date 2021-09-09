В соответствии с Указом Президента Российской Федерации пенсионеры Хабаровского края в сентябре 2021 года получают единовременную выплату. В первую неделю сентября 10 тысяч рублей уже получили более 300 тысяч пенсионеров края (80% получателей пенсий по линии ПФР). В основном это те, кому пенсия зачисляется на счёт в банке. Граждане, получающие пенсию через Почту России, продолжают получать единовременные выплаты в сентябре одновременно с пенсией.

Всего в Хабаровском крае через Пенсионный фонд единовременную выплату получат 376 455 пенсионеров.