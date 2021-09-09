Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Хабаровске находится в завершающей стадии. Специалисты администрации города проверили, как идет реконструкция тепломагистрали ТМ-31 в районе переулка Промышленного. На участке протяженностью 1,5 километра проводится замена старых 700 мм труб на новые – 1020 мм.

Реконструкция магистрали, которая обеспечивает теплом значительную часть центра города, продолжается четыре года. После завершения работ увеличится пропускная способность трассы и ее надежность.

– Работы мы можем проводить только в межотопительный период. Здесь мы столкнулись с некоторыми трудностями – в частности, подрядная организация, зашедшая весной, не справлялась со своими обязанностями. Из-за этого сотрудничество с ней пришлось прекратить и экстренно привлекать на объект другую компанию. Новый подрядчик успел войти в график. Завершить реконструкцию планируем до 25 сентября, – рассказал заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети» Андрей Шлома.

Чтобы успеть к назначенной дате, рабочие трудятся на объекте по удлиненному графику с 8:00 до 22:00. Задействовано 15 единиц техники и 30 человек.

Отметим, что всего в этом году работы проводятся на 7 объектах по магистральным тепловым сетям. По трем объектам работы с трубами завершены, ведется благоустройство. На ремонт 6,5 километров сетей по линии АО «ДГК» направлено около 413 миллионов рублей.