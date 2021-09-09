В настоящее время на территории Хабаровска признаны аварийными 390 домов, в ближайшее время этот перечень пополнят еще 304 аналогичных строения. Ветхий жилфонд расселяется в рамках краевой адресной программы, в которую вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, со сроком расселения до 1 сентября 2025 года.

В 2021 году в адресную программу были внесены изменения, касающиеся сокращения сроков ее реализации. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил завершить региональную программу по расселению ветхого жилья до конца 2022 года. Главой края также была достигнута договоренность о выделении дополнительного финансирования на строительство новых многоквартирных домов из Фонда реформирования ЖКХ.

Итогом выполнения четырех этапов реализации программы станет расселение 1774 человек. В настоящее время расселено 373 жителя, на стадии получения жилья – еще 44 хабаровчанина.

«Администрация города ведет работу по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность с последующей ее передачей гражданам. На сегодняшний день для этих целей приобретено 179 жилых помещений. Жителям предоставляется жилье из расчета «квадрат в квадрат». Квартиры должны быть отремонтированными, а также соответствовать санитарным нормам и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Если предыдущее жилье было предоставлено человеку на условиях социального найма, то и новое он получит на тех же условиях; если ранее гражданин являлся собственником, то и квартиру он получает в собственность. При этом у собственника есть выбор – он может либо получить жилье, либо денежное возмещение за него, размер которого осуществляется независимым оценщиком», — рассказала начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Верещагина.

В этом году правительством Хабаровского края для реализации адресной программы было передано в муниципальную собственность города Хабаровска 50 однокомнатных квартир по улице Аэродромной.

В 2022 году, в рамках реализации четвертого этапа программы, 916 человек планируется расселить путем строительства новых домов, для 177 человек благоустроенное жилье будет приобретено.