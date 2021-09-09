7 сентября вышел материал «Российской газеты», посвященный тонкостям интернет-торговли БАДами, которую ведут зарубежные компании. Особое внимание на эту проблему обратила прокуратура Барнаула, в которую от главы Алтайского отделения общественной организации «Народный контроль» Николая Якушева поступил запрос о законности деятельности американского интернет-магазина iHerb. В составе распространяемой на сайте продукции были обнаружены психотропные или вызывающие наркотическое опьянение вещества, лекарственные препараты и специальное питание для спортсменов, не прошедшие сертификацию в России, а также препараты, которые могут продаваться только по рецептам.

С показаниями на суде выступили авторитетные эксперты, а отрицательное воздействие предлагаемых на сайте гормональных препаратов на иммунную систему человека особенно обеспокоило клинического фармаколога Минздрава Татарстана Максима Максимова. Лилию Титову, исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций, насторожило то, что, поскольку продукция названа БАДами, в ее отношении не проводились клинические исследования, обязательные для препаратов, считающихся лекарственными. Исполнительный директор СОЮЗФАРМа Мария Литвинова подчеркнула, что все препараты, которые продаются в России, должны пройти обязательную сертификацию в нашей стране.

Генеральный директор аналитического агентства «ДСМ групп» Сергей Шуляк напомнил, что в России зарегистрировать БАДы намного проще и дешевле, чем во многих других странах, поэтому иностранные сервисы, прежде чем приступить к распространению подобной продукции, должны оформить соответствующие документы. Если же они не хотят работать легально, то россияне в их услугах не нуждаются, поскольку на российском рынке представлено огромное количество надежных аналогов.

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов обратился к проблеме рекламы БАДов, которая часто доверяется популярным блогерам, ради наживы готовым посоветовать людям что угодно, лишь бы получить свои проценты от прибыли.

Доктор медицинских наук, профессор РАН Сергей Колесников подчеркнул опасность неконтролируемого доступа к запрещенным препаратам широкого круга лиц, поскольку употребление несертифицированных лекарственных средств может привести к развитию ятрогении – заболевания от употребления лекарств.

Все эксперты сошлись на том, что следует принять жесткие меры, чтобы западные интернет-ресурсы и недобросовестные блогеры перестали обманывать российских покупателей, предлагая им под видом БАДов сомнительные препараты.