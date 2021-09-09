Правительство РФ приняло решение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на следующий год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

– Сейчас мы готовим постановление Правительства. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, – заявил Михаил Мишустин.

Напомним, с этой инициативой в рамках ВЭФ – 2021 также выступал вице-премьер – полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. На онлайн-конференции по итогам форума он подчеркнул, что только поддержка со стороны государства поможет развитию бизнеса в макрорегионе.

– Наша задача – сделать так, чтобы предприниматели услышали посыл, что мы почти не будем брать с них налогов, кроме НДФЛ, что мы не будем лезть к ним с проверками, что мы поможем им с землей и с инфраструктурой. Мы проведем аудит нашей работы по поддержке предпринимателей, проведем аудит «снизу»: что мешает и что еще не получается. В самые кратчайшие сроки выработаем механизм, как ликвидировать недостатки, – заявил на онлайн-конференции Юрий Трутнев.

В 2021 году мораторий для МСП позволил исключить из ежегодного плана проведения проверок более 127 тысяч мероприятий. Контроль за соблюдением моратория в 2022 году возьмет на себя Минэкономразвития РФ.